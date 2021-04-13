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Сексолог Миллер рассказала, связаны ли проблемы экологии и половая жизнь

Сексолог Миллер рассказала, связаны ли проблемы экологии и половая жизнь

Экологи не первый год говорят нам о том, что ухудшение окружающей среды негативно влияет на наше здоровье. А американский профессор Шанна Свон забила тревогу: из-за химикатов, которые содержатся в нашей еде и бытовых средствах, падает фертильность, а размер мужских половых органов уменьшается с каждым поколением.

О связи экологических проблем с репродуктивным развитием и сексуальной сферой жизни корреспондент ФАН поговорил с сексологом и психологом Александрой Миллер.

«Безусловно, экология влияет на нашу репродуктивность. Но все относительно и зависит от того, где живет человек: какую пищу употребляет, каким воздухом дышит и так далее. Могу сказать, что сильнее влияет стрессовый фактор и психологическое состояние», говорит эксперт.

По ее мнению, бешеный ритм жизни, характерный для мегаполисов, дает о себе знать существенно страдает сексуальная сфера жизни. Так, многие мужчины, загруженные работой и личными задачами, зачастую не могут построить отношения с одним партнером и вынуждены соблюдать невольный целибат. А он вредит и мужчинам, и женщинам — нам просто некуда сбросить накопившуюся энергию. Тогда как регулярный секс, по утверждению специалиста, вносит определенную гармонию во все сферы нашего существования.

Сексолог Миллер рассказала, связаны ли проблемы экологии и половая жизнь

Тем не менее плохая экология, очевидно, выступает еще одним фактором стресса для жителей городов, которых окружают вредные заводы и производства. Чтобы его минимизировать и отладить сферы своей жизни, достаточно даже прогулок в парке или выездов на природу. По словам психолога, это существенно влияет на развитие эмоционального интеллекта — одного из столпов современной жизни.

«Люди перестали испытывать эмпатию и добрые чувства, помогать другим. Многие закрываются и ограничиваются ото всех, легко вычеркивают людей из своей жизни, а семейные ценности так вообще стали областью фантастики», — отмечает Александра Миллер.

В этом со специалистом не поспоришь: благодаря стремительному развитию технологий представление о здоровой живой коммуникации зачастую искажается. А это, как-никак, фундамент построения и развития взаимоотношений любого плана.

«Хочу сделать акцент на том, чтобы люди не забывали, что они люди. Когда они наладят отношения в психологической сфере своей жизни и будут каким-то образом общаться с природой, улучшится и половая жизнь», — заключает эксперт.

Рецепт на самом деле невероятно простой, действенный и бесплатный: замедляйтесь, избавляйтесь от городского фона и попытайтесь услышать самого себя. Время, проведенное без гаджетов и наедине с природой — пусть это будет даже парк, поможет заземлиться и обратиться к своим внутренним желаниям. А от желания к действию один шаг.

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