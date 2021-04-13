Сексолог Миллер рассказала, связаны ли проблемы экологии и половая жизнь

Экологи не первый год говорят нам о том, что ухудшение окружающей среды негативно влияет на наше здоровье. А американский профессор Шанна Свон забила тревогу: из-за химикатов, которые содержатся в нашей еде и бытовых средствах, падает фертильность, а размер мужских половых органов уменьшается с каждым поколением.

О связи экологических проблем с репродуктивным развитием и сексуальной сферой жизни корреспондент ФАН поговорил с сексологом и психологом Александрой Миллер.

«Безусловно, экология влияет на нашу репродуктивность. Но все относительно и зависит от того, где живет человек: какую пищу употребляет, каким воздухом дышит и так далее. Могу сказать, что сильнее влияет стрессовый фактор и психологическое состояние», — говорит эксперт.

По ее мнению, бешеный ритм жизни, характерный для мегаполисов, дает о себе знать — существенно страдает сексуальная сфера жизни. Так, многие мужчины, загруженные работой и личными задачами, зачастую не могут построить отношения с одним партнером и вынуждены соблюдать невольный целибат. А он вредит и мужчинам, и женщинам — н ам просто некуда сбросить накопившуюся энергию. Тогда как регулярный секс, по утверждению специалиста, вносит определенную гармонию во все сферы нашего существования.

Тем не менее плохая экология, очевидно, выступает еще одним фактором стресса для жителей городов, которых окружают вредные заводы и производства. Чтобы его минимизировать и отладить сферы своей жизни, достаточно даже прогулок в парке или выездов на природу. По словам психолога, это существенно влияет на развитие эмоционального интеллекта — одного из столпов современной жизни.

«Люди перестали испытывать эмпатию и добрые чувства, помогать другим. Многие закрываются и ограничиваются ото всех, легко вычеркивают людей из своей жизни, а семейные ценности так вообще стали областью фантастики», — отмечает Александра Миллер.

В этом со специалистом не поспоришь: благодаря стремительному развитию технологий представление о здоровой живой коммуникации зачастую искажается. А это, как-никак, фундамент построения и развития взаимоотношений любого плана.

«Хочу сделать акцент на том, чтобы люди не забывали, что они люди. Когда они наладят отношения в психологической сфере своей жизни и будут каким-то образом общаться с природой, улучшится и половая жизнь», — заключает эксперт.