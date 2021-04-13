Канада отменила все лицензии на поставки оборонной продукции в Турцию

Оттава, 13 апреля. Власти Канады отменили лицензии на экспорт оборонной продукции и технологий в Турцию после того, как выяснилось, что они применялись Азербайджаном в ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Канады Марк Гарно сообщил, что Оттава полностью останавливает продажу оптики для беспилотных летательных аппаратов, а также прочих видов продукции оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Анкаре.

«После расследования, которое выявило, что экспортируемые в Турцию канадские технологии использовались в Нагорном Карабахе, я объявляю об отмене разрешений [на экспорт], приостановленных осенью 2020 года», — заявил Гарно.

Примечательно, что в понедельник в ходе телефонной беседы глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обратился к Гарно с просьбой пересмотреть решение о приостановке экспортных лицензий для продукции ОПК. Оно было принято в октябре прошлого года после того как выяснилось, что Анкара могла нарушить лицензионное соглашение, продав Азербайджану военные беспилотники, оснащенные канадскими технологиями.

«Это применение не соответствовало ни внешней политике Канады, ни гарантиям конечного использования, данным Турцией», — объяснял Гарно.

Инцидент с техникой, использованной Баку в Нагорном Карабахе — не первая претензия Оттавы к Анкаре. Впервые эмбарго на поставки вооружения в Турцию Канада ввела в 2019 году, выступив против военного вторжения турецких войск в Сирию. В июне 2020-го канадские власти частично отказались от этой меры, одобрив продажу оптики для беспилотных летательных аппаратов.

Однако в ходе конфликта в Карабахе видеозаписи показали использование оптики Wescam в турецких ударных БПЛА. Кроме того, было установлено, что на дронах Bayraktar TB2 также устанавливались двигатели для прогулочных самолетов от Rotax — австрийской «дочки» компании Ski-Doo. После этого Оттава инициировала расследование по факту нарушения условий лицензионного соглашения.