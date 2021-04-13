США придется договариваться с Россией вопреки «великодержавной» политике

Вашингтон, 13 апреля. Москва нанесла еще один удар по Соединенным Штатам. Теперь Вашингтону придется находить компромисс с Россией.

Америка не привыкла, что другое государство может дать им отпор. Однако теперь США придется пожинать плоды «великодержавной политики». Военно-промышленный комплекс страны нуждается в редкоземельных металлах. Они применяются в самолетостроении. Об этом сообщают в издании Rusonline.org.

Главным поставщиком США долгое время являлся Китай. Поднебесная экспортировала около 80% стратегического сырья. Теперь взаимоотношения между странами испорчены. Америка устремила свое внимание на Монголию.

Однако эта страна граничит лишь с двумя государствами — Китаем и Россией. Поэтому Вашингтону придется решать вопрос о транзите ресурсов. Поднебесная не заинтересована в усилении позиций США, а это значит, что США придется договариваться с РФ.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков указал на попытки США «играть на нервах» Москвы. Так он прокомментировал заход американских кораблей в Черное море.