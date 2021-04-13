Крымские власти разрешили лагерям принимать детей из всех российских регионов

Симферополь, 13 апреля. Дети из всех регионов России снова смогут посещать лагеря в Крыму. Об этом сообщили власти республики.

Крымские лагеря и санатории начнут принимать детей на отдых с 27 мая. Для посещения нужно будет предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирус. Изменения в указ о действии в регионе режима повышенной готовности внес глава Республики Крым Сергей Аксенов. При этом наполняемость отрядов не должна превышать 75% от общей вместимости.

До этого сообщалось, что с 17 марта детские лагеря возобновили работу в Саратовской области. Учреждения были закрыты в связи с ограничительными мерами на фоне распространения коронавируса.