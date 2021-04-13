Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Крымские власти разрешили лагерям принимать детей из всех российских регионов

Крымские власти разрешили лагерям принимать детей из всех российских регионов

Симферополь, 13 апреля. Дети из всех регионов России снова смогут посещать лагеря в Крыму. Об этом сообщили власти республики.

Крымские лагеря и санатории начнут принимать детей на отдых с 27 мая. Для посещения нужно будет предоставить справку с отрицательным результатом на коронавирус. Изменения в указ о действии в регионе режима повышенной готовности внес глава Республики Крым Сергей Аксенов. При этом наполняемость отрядов не должна превышать 75% от общей вместимости.

До этого сообщалось, что с 17 марта детские лагеря возобновили работу в Саратовской области. Учреждения были закрыты в связи с ограничительными мерами на фоне распространения коронавируса.

Новости партнеров