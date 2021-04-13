Американец расстрелял трех женщин и поджег дом с младенцем внутри

Вашингтон, 13 апреля. Неизвестный ворвался в квартиру, где находились три женщины с ребенком, и открыл огонь. После этого он поджег помещение и сбежал, передает NBC News.

Соседи услышали звуки выстрелов и вызвали полицию. В горящих апартаментах нашли бездыханные тела двух женщин, еще одну увезли в больницу с огнестрельными ранениями. Спасатели вынесли из огня трехмесячную девочку, она не пострадала.

По данным правоохранителей, причиной стрельбы мог стать бытовой конфликт. Предположительно, нападавший поджег квартиру, когда покидал место преступления. Личность подозреваемого устанавливается, опрашиваются свидетели, сообщил исполнительный помощник шефа полиции Вашингтона Ашлан Бенедикт.

В Приморье молодой человек заживо сжег бездомного, который ранее оскорбил его бабушку. Обгоревшее тело нашли на улице. По подозрению в убийстве был задержан 23-летний житель Находки. Он признался, что был пьян и увидел спящего обидчика. Не сумев разбудить мужчину, приморец поджег его и ушел, сообщала Deita.