Сергей Железняк: Опасная игра Украины чревата катастрофой в центре Европы

Москва, 13 апреля. Передвижение наших войск по территории Российской Федерации является внутренним делом нашего государства и не требует каких-либо объяснений перед другими странами. Об этом ФАН заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, отреагировав на заявление глав МИД стран Большой семерки, в котором те выразили обеспокоенность ростом числа российских военнослужащих у границ Украины.

По словам парламентария, обеспокоенность, которую выражают руководители внешнеполитических ведомств стран G7, звучит лицемерно и носит необъективный характер.

«Обвинения России в дестабилизации ситуации в регионе абсолютно беспочвенны, — заявил Железняк. — Никакой агрессии в адрес Украины со стороны России не существует. Наоборот, Киев регулярно стал использовать воинственную риторику, направленную на разжигание новой фазы конфликта на границе с Россией».

Депутат объяснил, чем руководствуются украинские власти в своей антироссийской риторике.

«Неуклюжие попытки властей Украины выдать собственную агрессию за противостояние с Россией осуществляются, чтобы любым способом угодить антироссийскому лобби на Западе в расчете на получение финансовой помощи», — отметил политик.

В заключение депутат подчеркнул, что Россия не является участницей конфликта и остается одной из создательниц нормандского формата по урегулированию кризиса в Донбассе.

«Мы категорически против вооруженного противостояния вблизи наших границ и требуем прекращения провокаций со стороны украинских властей, — заявил Железняк. — Эта опасная игра чревата катастрофическими последствиями в центре Европы, именно это должно беспокоить Брюссель и власти других стран Большой семерки».

Ранее Сергей Железняк заявил ФАН, что сотрудничество России с Европой вокруг «СП-2» бьет по гегемонии США.