Шуфутинский признался, что не понял смысл песни Манижи для Евровидения

Москва, 13 апреля. Эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский оценил композицию певицы Манижи для конкурса «Евровидение» и признался, что не понял смысл этой песни.

Манижа будет представлять Россию на европейском музыкальном состязании с треком Russian Woman. Песня уже вызвала много споров как среди пользователей Сети, так и среди публичных персон. Высказал свое мнение о композиции и Шуфутинский.

«То, что я услышал, — на мой взгляд, это не песня. Она спела какое-то произведение, видимо, соединив мотивы разных национальностей», — сказал шансонье.

По мнению исполнителя, Манижа просто связала кусочки разных композиций. Кроме того, Шуфутинский не понял, что именно хотела сказать певица своим треком.

«Ведь музыкальное произведение — это декларация чувств, любви, секса, шутки, вероломства, в конце концов. А песня Манижи для меня неясна», — отметил певец.

Артист не услышал в композиции для Евровидения и тему феминизма, хотя порадовался бы, если бы она там была. Несмотря на все замечания, Шуфутинский все равно будет болеть за Манижу, поскольку она представляет Россию, пишет МК.ru.

Сама исполнительница песни Russian Woman ранее объяснила смысл некоторых строчек композиции. Манижа вдохновлялась общением с людьми, которые советуют ей похудеть или спрашивают, почему у певицы еще нет детей.