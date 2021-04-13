Президент Азербайджана заявил об отсутствии военных планов на границе с Арменией

Баку, 13 апреля. Азербайджан не располагает военными планами на границе с Арменией, подчеркнул президент страны Ильхам Алиев.

Глава государства указал на отсутствие территориальных претензий к соседней стране. Он сообщил о возможном заключении мирного договора с Ереваном.

«Мы считаем, что страница конфликта закрыта. Я уже несколько раз говорил о возможном мирном соглашении с Арменией», — заявил Ильхам Алиев.

Ранее стало известно о распространении армянских фейков о якобы разрыве мирного договора по Нагорному Карабаху президентом Азербайджана. Telegram-каналы прибегли к фальсификациям для дискредитации Алиева.