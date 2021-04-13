Общественник Муратов рассказал о гибели космической отрасли на Украине

Киев, 13 апреля. Один из лидеров общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов рассказал о печальном состоянии космической отрасли на Украине.

Украина в былые времена действительно славилась ракетостроением, а ее ученые внесли большой вклад в развитие советской космонавтики. Однако после распада СССР страна лишилась научных кадров и предприятий, которые были причастны к космическим победам многонациональной родины, отметил Муратов.

«С развалом Советского Союза, по пути Украины в утопическую Европу, Незалежная лишилась научных кадров и учреждений, конструкторских бюро, промышленных предприятий», — сказал общественник.

По его словам, космическую отрасль Украины не удастся восстановить, если в ближайшее время не осуществить необходимые реформы. Запад не готов инвестировать в этот сектор, а без научно-технического взаимодействия с Россией ему грозит гибель, объяснил Муратов.

Он указал на влияние президента Украины Владимира Зеленского и его окружения на крах космической отрасли. По словам эксперта, политика Киева привела к тому, что космос для Незалежной стал недосягаемым.

«Благодаря коррумпированной и антинародной политике Зе-чиновников, космос для Украины стал недосягаемым», — подчеркнул Муратов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на речь Зеленского по случаю Дня космонавтики.