Презентация электрокроссовера Toyota 2021 года состоится в Шанхае

Шанхай, 13 апреля. Автопроизводитель Toyota примет участие в «Шанхайском автосалоне — 2021». На нем компания представит новую концепцию своего электрического внедорожника.

В настоящий момент автокомпания показала только видеотизер, на котором изображен автомобиль Toyota BZ. Аббревиатура BZ расшифровывается как «beyond zero» — эта надпись появляется в концовке опубликованного видеоролика.

Отмечается, что электрический автомобиль разработан совместно с брендом Subaru. Согласно данным, Toyota BZ будет представлять собой кроссовер с полностью электрической силовой установкой и габаритами, схожими с RAV4. Судя по всему, новинка получит узкие светодиодные фары и узкую радиаторную решетку.

По мнению экспертов, новый Toyota BZ оснастят 290-сильной силовой установкой и батареей, одного заряда которой хватит на 500 километров. Также кроссоверу приписывают поддержку быстрой зарядки, которая позволит зарядить аккумулятор до 100% всего за 10 минут.

Премьера новинки должна состояться в рамках «Шанхайского автосалона» в конце апреля 2021 года.

Автокомпания Toyota также разработала совместно с фирмой B Medical Systems, производящей холодильное оборудование для медучреждений, авторефрижератор, который предназначен для перевозки вакцин от коронавируса.