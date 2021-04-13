Россиянка рассказала, какие новости поразили ее на украинском телевидении

Киев, 13 апреля. Россиянка посетила родственников на Украине и поделилась услышанными там новостями. Жительница России отправилась в Киев и, вернувшись, пребывала в шоке от увиденного по телевизору, сообщает издание «Слово и дело».

В первую очередь женщина отметила, что новости на украинском телевидении на 80% состоят из антироссийских. Поражает их количество и разнообразие.

При этом никаких проблем со въездом в страну у россиянки не возникло. Все, что у нее потребовали, — отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.

Рассказала туристка и о застолье, на котором в русско-украинской семье обсуждались обыденные вопросы: как, кому и где живется, что происходит сегодня, былые события и то, что будет дальше. Но самые яркие впечатления от посещения Украины остались именно от просмотра телевизора.

«Новости все продолжают пристально наблюдать за жизнью россиян. Я, например, многое не знала про российскую армию — о ней только и говорят, а кадры всех сюжетов, простите, 30-летней давности. И как открыть глаза местным? Ну очевидно, что брешут», — разоткровенничалась россиянка.

По словам женщины, она прекрасно понимает, что местная пропаганда никак не связана с реальными российскими успехами.

А вот настоящая украинская жизнь отражена в соцсетях. Только благодаря им можно узнать, что на самом деле происходит. Так, например, блогер из Днепра снял свой поход в супермаркет, и в видео отражены реальные цены на продукты.

Блогер специально для того, чтобы российские зрители его поняли, перевел цены в российскую валюту: килограмм гречневой крупы можно приобрести за 107,6 рубля, сахар стоит 67,7 рубля, а упаковка пшеничной муки высшего сорта — 86,6 рубля. Десяток яиц встанет украинскому покупателю в 100 рублей.

Ранее сообщалось, что США ничем не смогут помочь Украине по вопросу Донбасса.