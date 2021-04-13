Исследование крошечных частиц может перевернуть представление о Вселенной

Чикаго, 13 апреля. Анализ поведения субатомных частиц показал, что они не подчиняются общепринятым законам физики, сообщили исследователи.

Итоги исследования говорят о наличии во Вселенной форм материи и энергии, которые до сих пор остаются загадкой для науки, сообщил физик из Национальной ускорительной лаборатории Ферми Крис Полли. Субатомные частицы называются мюоны, а проект исследователей — Muon g-2, сообщает The New York Times.

Его результаты говорят о том, что мюоны действуют по законам «новой физики» или «пятой силы природы», не подчиняясь стандартной модели воздействия элементарных частиц. Команда физиков из семи стран провела эксперимент, выстрелив частицами в магнитное поле. Мюоны вели себя не так, как должны по законам науки: они отклонялись от стандартной модели на 0,1%. Эксперты уверены, что частицы взаимодействуют с еще неизученными силами, что может изменить представление о Вселенной.

Ранее российский физик сообщил о воздействии магнитов на холодильник. Юрий Михайловский сообщил, что все зависит от их силы, а стандартные магниты не оказывают действия на работу техники.