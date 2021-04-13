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Администрация Стэнфордского университета пытается «натравить» студентов на Трампа

Администрация Стэнфордского университета пытается «натравить» студентов на Трампа

Стэнфорд, 13 апреля. Администрация одного из самых престижных университетов США начала рассылку электронных писем, подстрекающих студентов к ненависти в отношении экс-президента страны Дональда Трампа.

В рассылке, отправленной студентам от лица руководства и преподавательского состава, Трамп обвиняется в недавних вспышках насилия в Америке в отношении лиц азиатских национальностей. Хотя зачастую нападения на выходцев из Китая, Кореи и Японии совершали активисты леворадикального движения Black Lives Matter, администрация престижного вуза решила направить гнев студентов именно на экс-президента.

«Недавняя вспышка насилия была спровоцирована бывшим президентом, который обвинил китайцев в пандемии COVID-19. Антиазиатский расизм и насилие должны рассматриваться в контексте демонтажа структурных и институциональных систем, созданных для поддержания превосходства белых. Мы имеем право злиться и требовать справедливости», — говорится в разосланном от имени администрации письме.

Многие студенты, однако, не позволили ввести себя в заблуждение и увидели в рассылке попытку «натравить» их на экс-президента США путем «неумелой подтасовки фактов». Усилия администрации настроить студентов против Трампа провалились, и теперь консервативно настроенная часть студенческого сообщества требует привлечь к ответственности авторов рассылки.

«Администрация Стэнфорда активно пропагандирует злобную ложь о том, что ужасающий натиск антиазиатского насилия и стрельба в Атланте были спровоцированы президентом Трампом и «превосходством белых»» — говорится в заявлении студенческого сообщества.

Ранее атлетам из США разрешили во время Олимпийских игр выражать свою политическую позицию и использовать свое выступление как высказывание на общественно важные темы. Американские консерваторы восприняли это решение МОК в штыки и заявили, что спортсмены получили право надругаться над государственными символами США.

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