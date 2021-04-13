Администрация Стэнфордского университета пытается «натравить» студентов на Трампа

Стэнфорд, 13 апреля. Администрация одного из самых престижных университетов США начала рассылку электронных писем, подстрекающих студентов к ненависти в отношении экс-президента страны Дональда Трампа.

В рассылке, отправленной студентам от лица руководства и преподавательского состава, Трамп обвиняется в недавних вспышках насилия в Америке в отношении лиц азиатских национальностей. Хотя зачастую нападения на выходцев из Китая, Кореи и Японии совершали активисты леворадикального движения Black Lives Matter, администрация престижного вуза решила направить гнев студентов именно на экс-президента.

«Недавняя вспышка насилия была спровоцирована бывшим президентом, который обвинил китайцев в пандемии COVID-19. Антиазиатский расизм и насилие должны рассматриваться в контексте демонтажа структурных и институциональных систем, созданных для поддержания превосходства белых. Мы имеем право злиться и требовать справедливости», — говорится в разосланном от имени администрации письме.

Многие студенты, однако, не позволили ввести себя в заблуждение и увидели в рассылке попытку «натравить» их на экс-президента США путем «неумелой подтасовки фактов». Усилия администрации настроить студентов против Трампа провалились, и теперь консервативно настроенная часть студенческого сообщества требует привлечь к ответственности авторов рассылки.

«Администрация Стэнфорда активно пропагандирует злобную ложь о том, что ужасающий натиск антиазиатского насилия и стрельба в Атланте были спровоцированы президентом Трампом и «превосходством белых»» — говорится в заявлении студенческого сообщества.

Ранее атлетам из США разрешили во время Олимпийских игр выражать свою политическую позицию и использовать свое выступление как высказывание на общественно важные темы. Американские консерваторы восприняли это решение МОК в штыки и заявили, что спортсмены получили право надругаться над государственными символами США.