Стала известна причина смерти грудничка, проспавшего несколько часов с отцом

Щелково, 13 апреля. Правоохранители выяснили причину смерти двухмесячного мальчика в городе Щелково. Как стало известно ФАН, сначала в гибели ребенка подозревался отец, с которым малыш проспал несколько часов на одной кровати.

Чрезвычайное происшествие случилось 11 апреля вечером. Женщина оставила мальчика с отцом, а сама пошла в магазин. Мужчина положил малыша рядом с собой, и они уснули вместе. Через некоторое время мать пришла домой. Когда она хотела покормить ребенка, то обнаружила, что он мертв. Приехавшие медики зафиксировали смерть грудничка.

«По данному факту была организована проверка, по результатам которой будет принято решение», — рассказала ФАН помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

Тело мальчика направили в морг для проведения судебной экспертизы.

«Сначала были подозрения, что в смерти сына виноват родитель, который во сне мог нечаянно придавить малыша, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — По другой версии, ребенок мог погибнуть от какого-нибудь хронического заболевания».

Силовики выяснили, что семья благополучная. Мать находится в декретном отпуске, отец трудится на предприятии по изготовлению и продаже обоев.

«По предварительным данным, смерть мальчика не носит уголовный характер. Врач-патологоанатом сделал вывод, что грудничок умер от синдрома внезапной детской смерти», — дополнил источник.

Если информация о не криминальной смерти малыша подтвердится более глубокой экспертизой, то уголовное дело возбуждаться не будет.