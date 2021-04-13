Бананы оказались под угрозой исчезновения из-за заболевания в Южной Америке

Тегусигальпа, 13 апреля. Высокоинфекционный почвенный гриб поразил банановые пальмы в Южной Америке, которая является основным поставщиком бананов в мире.

Заболевание называется Tropical Race 4 (TR4). Оно активно распространялось в Австралии и азиатских странах в XX веке. Два года назад его впервые зафиксировали в Южной Америке. Первые плантации закрыли в Колумбии и Гондурасе. Об этом сообщила эксперт по фруктам в маркетинговой компании AMI Урсула Шокемеле, пишет Die Welt.

Химикаты не оказывают влияния на болезнь, поэтому на зараженной почве нельзя будет разводить бананы минимум 30–40 лет. Грибок больше всего поражает сорт Cavendish, который составляет 95% в мировой торговле бананами. Сорт является наиболее урожайным и аналогичного по этим показателям не существует.

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