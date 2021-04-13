Мать и ребенок погибли в ночной аварии под Пермью

Пермь, 13 апреля. Житель Прикамья спровоцировал ДТП, в результате которого погибли два человека, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Смертельная авария произошла минувшей ночью на 6-м километре дороги Городская свалка — Жебреи. По предварительной информации, 36-летний мужчина, управляя автомобилем марки «Киа Рио», съехал в кювет. Уточняется, что он не справился с рулевым управлением и машину занесло так, что она влетела в ЛЭП.

В результате аварии на месте погибли находившиеся в салоне авто жена и малолетний ребенок. Сам водитель получил травму головы. Все подробности и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее ФАН сообщал, что водитель мусоровоза совершил наезд на ребенка в Новосибирске. Пострадавшего доставили в больницу.