В NI рассказали о пяти самых смертоносных видах вооружения ВВС Израиля

Вашингтон, 13 апреля. ВВС Израиля играют важную роль в обороне страны и в борьбе с терроризмом, используя авиаудары для убийства лидеров террористов и уничтожения тайников с оружием.

ВВС Израиля были основаны 28 мая 1948 года — ровно через две недели после основания Государства Израиль. Начавшись с разношерстной армии летчиков-ветеранов Второй мировой войны и парка устаревших самолетов, израильские ВВС со временем превратились в одну из самых мощных боевых авиаций в регионе. Федеральное агентство новостей предлагает эксклюзивный перевод статьи американского военного эксперта Кайла Мизоками из The National Interest, посвященной современному состоянию военно-воздушных сил Израиля.

ВВС этой страны имеют 648 самолетов всех типов, укомплектованных и обслуживаемых 35 000 военнослужащих действительной службы. Еще 24 500 резервистов могут быть призваны в военное время. При полной мобилизации ВВС на каждый самолет будет приходиться 91 человек.

Первые самолеты F-15A Израиль получил 10 декабря 1976 года, что дало стране преимущество в воздухе. С начала поставки этих истребителей и до конца Ливанской войны в 1982 году они сбили 58 самолетов противника без потерь. Позже эти крылатые машины были модернизированы до F-15 Baz.

Многоцелевой самолет F-15I Ra'am — это израильская версия американского F-15E Strike Eagle. Израиль закупил 25 таких самолетов в 1994 году, поскольку обнаружил нехватку ударных самолетов дальнего действия. Задачей эскадрильи F-15I Ra'am является удар по наиболее удаленным и наиболее защищенным иранским ядерным объектам, когда это понадобится.

Двухместный истребитель F-16I Sufa является производным от многоцелевого истребителя F-16 Block 52 и может выполнять ударные задачи. В случае налета на Иран эти истребители должны сначала уничтожить иранскую ПВО, а затем присоединиться к F-15I Ra'am для разгрома наземных целей.

Вертолетный парк ВВС Израиля представлен модификацией американского вертолета AH-64A Apache — AH-64 Seraph. Всего их насчитывается 42 единицы, а последний из них был закуплен в конце 1980-х годов. Вертолеты использовались в антитеррористических операциях для уничтожения лидеров движения «Хамас» и «Хезболлы».

Хотя официально Израиль не обладает ядерным оружием, но на его вооружении находятся межконтинентальные баллистические ракеты Jericho III, способные нести ядерные боеголовки. Точная мощность израильских боеголовок неизвестна, но по неподтвержденным данным, она оставляет 20 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Недавно израильские спецслужбы совершили диверсию на ядерном объекте в иранском Натанзе. Как сообщили СМИ, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде пообещал отомстить Израилю за это. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, слова которого процитировал телеканал 360tv.ru, уверен, что главной задачей Израиля был срыв переговоров по ядерной сделке.