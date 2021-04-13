Владелец банкетного зала в Махачкале попал под дело после свадьбы именитого спортсмена

Махачкала, 13 апреля. Правоохранительные органы Дагестана возбудили административное дело в отношении владельца банкетного зала, в котором сыграл свадьбу известный спортсмен. В пресс-службе регионального МВД ФАН не уточнили, о каком именно спортсмене идет речь, однако известно, что на прошлой неделе в столице республики состоялась свадьба бойца смешанных единоборств Ислама Махачева.

В республиканской полиции уточнили, что проверки банкетных залов прошли в Махачкале. Правоохранители устанавливали факты нарушения действующего в регионе запрета на работу залов в связи с пандемией коронавируса. По итогам проверок сотрудниками МВД выявлены нарушения на нескольких объектах.

«Были инициированы административные расследования в отношении семи местных предпринимателей, по завершению которых материалы будут направлены в суд для принятия процессуального решения. Также дело об административном правонарушении возбуждено в отношении владельца банкетного зала, в котором накануне, в нарушении указов врио главы республики, прошла свадьба известного дагестанского спортсмена», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе МВД по Дагестану не сообщили, о каком именно спортсмене идет речь. В министерстве не подтвердили и не опровергли информацию о том, что этим спортсменом может быть Ислам Махачев.

«Мы не даем персональные данные граждан третьим лицам», — ответили ФАН в ведомстве.

Однако на прошлой неделе стало известно, что в Махачкале состоялась свадьба Махачева. Об этом в социальных сетях писали его друзья и знакомые, посетившие торжество. В частности, спортсмена поздравил другой дагестанский боец смешанных единоборств Магомед Магомедов.

«Поздравляю с бракосочетанием. Пусть Аллах соединит вас во благо, ниспошлет свою милость и одарит праведным потомством», — отметил он.

Ислам Махачев выступает в лиге Ultimate Fighting Championship (UFC). За профессиональную карьеру он одержал 19 побед и потерпел всего одно поражение.

Ранее ФАН сообщал, что властями Дагестана обсуждался вопрос возобновления работы банкетных залов. Однако было принято решение вернуться к нему после завершения мусульманского поста, который продлится до середины мая.