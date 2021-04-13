Рубальская и Малышева рассказали, как переболели COVID-19

Москва, 13 апреля. Ведущая и врач Елена Малышева имеет антитела к коронавирусу нового типа. Звезда ТВ, как оказалось, тайно переболела COVID-19. Перенесла инфекцию и поэтесса Лариса Рубальская.

Рубальская соблюдала режим самоизоляции и заболела коронавирусом, когда официально разрешили проводить концерты. Болезнь протекала у поэтессы довольно легко, но она испытывала сильную слабость и почти ничего не могла делать.

«Слабость была, потеря обоняния. Я даже некоторые моменты не помню – такая была слабость сильная, что я не могу вспомнить, как это было. Температуры, одышки не было. Мне хотелось спать, есть, забегать еще в туалетную комнату очень часто», — сказала в эфире программы «Здоровье» писательница, добавив, что сейчас она себя хорошо чувствует.

О перенесенном коронавирусе рассказала и Малышева. Телеведущая сообщила, что узнала о COVID-19, когда получила положительный результат на антитела. Малышева чувствовала себя хорошо и ни на что не жаловалась.

«Я, видимо, переболела бессимптомно. Просто положительный анализ, все очень легко прошло. Есть антитела», — сказала Малышева.

Ранее в передаче Малышевой рассказали россиянам, от чего нужно отказаться перед вакцинацией от коронавируса.

В начале апреля Елена Малышева усомнилась в эффективности ношения масок для снижении риска заражения коронавирусом. Ее слова в эфире программы «Жить здорово!» попросили проверить, сообщает сайт 360tv.ru.