Экономист рассказал, как Запад разрушил правила игры в мировой экономике

Российская Федерация хочет отказаться от иностранных платежных систем и доллара. Это необходимо для того, чтобы обезопасить страну от постоянных нападок со стороны иностранных государств. Об этом в интервью ФАН сообщил экономист Василий Колташов.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия видит необходимость переходить к национальным или альтернативным доллару валютам в расчетах с другими государствами и активно занимается отказом от платежных систем, которые находятся под контролем западных государств. По его словам, такая мера позволит минимизировать санкционные риски.

«Считаем также важным наращивать усилия по снижению санкционных рисков и потенциальных издержек для экономоператоров. Речь, в частности, идет о шагах, направленных на постепенную дедолларизацию национальных экономик, переход к взаиморасчетам в национальных или альтернативных доллару валютах, отказ от использования контролируемых Западом международных платежных систем», — сказал он.

Дипломат добавил, что России уже преступила к реализации данного плана, а также видит на этом направлении большие перспективы для взаимодействия со всеми заинтересованными иностранными партнерами. Он подчеркнул, что позиция России в отношении санкционной политики Вашингтона остается неизменной. Москва продолжит выступать против любых односторонних ограничительных мер, которые к тому же бьют по наименее защищенным слоям населения.

«На международных площадках, включая ООН, Россия энергично ставит вопрос о недопустимости введения подобных рестрикций. С удовлетворением констатирую, что наша позиция пользуется широкой поддержкой в мировом сообществе», — подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

Российский экономист Василий Колташов в интервью Федеральному агентству новостей прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова по поводу необходимости переходить на альтернативные доллару валюты и создания независимой платежной системы. Спикер считает, что России необходимо защитить себя от любого воздействия извне.

«Учитывая тот факт, что в Европейском парламенте только что грозили отключить нас от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, заявление Сергея Лаврова вполне соответствует обстановке и отражает задачи, которые объективно стоят перед российской экономикой и финансовой системой. Главная задача — создание независимых и безопасных расчетов, чтобы нам нельзя было нанести вред с финансовой стороны», — сказал собеседник ФАН.

По его словам специалиста, Запад давно разрушил правила игры в мировой экономике, поэтому Россия должна отказаться от доллара и перейти на расчет во внешней торговле в своей национальной валюте.

«В расчетах должен использоваться цифровой рубль, создание которого анонсировал Центральный банк России. Неизбежно будет происходить дедолларизация, расширятся применение рубля и других валют во внешней торговле. В целом, вы все меньше будем ориентироваться на разрушающиеся американские правила игры в мировой экономике. По большому счету, никаких правил больше нет. В этой ситуации главное, чтобы Россия преследовала свои интересы», — резюмировал Василий Колташов.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Центробанк России раскрыл этапы внедрения новой цифровой валюты.