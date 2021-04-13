МИД РФ: Москва не обсуждает сроки возвращения посла Антонова в Вашингтон

Москва, 13 апреля. Российская Федерация пока не обсуждает конкретные сроки возвращения посла Анатолия Антонова в Соединенные Штаты. Об этом сообщили представители МИД РФ.

Об этом рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков. По его словам, соответствующий вопрос пока не обсуждается, так как Антонов еще не закончил консультационный процесс в Москве, а также у него запланированы встречи, в том числе на следующей неделе.

Ранее дипломатический источник заявлял, что сроки возвращения посла в США зависят от того, будут ли предприняты американской стороной шаги по нормализации отношений с РФ. Также он отметил, что консультации в Москве по вопросам сотрудничества с Вашингтоном продолжаются.