Семейная пара переоборудовала ПАЗ в дом на колесах и путешествует по стране. ФАН-ТВ

Туристический транспорт оснащен всем необходимым для проживания, но многие с виду воспринимают его как автозак.

Кухня, душ с горячей водой, биотуалет, кровать, холодильник — дом на колесах семьи Пальгович оснащен всем необходимым для жизни. В такой транспорт для путешествий пара переоборудовала ПАЗ. На крыше установили солнечные панели, а внутри — печь-камин.

«Никто не понимает, что это дом на колесах, то есть подъезжает какой-то просто автобус тонированный. Чаще всего люди пугаются и уезжают. Особенно если мы подъезжаем в какую-то непонятную точку», — рассказала Маргарита.

Александр и Маргарита любят путешествовать по стране и не только, они решили, что с таким автобусом будет гораздо удобнее. Первым делом пара отправилась из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. В поездке они провели четыре месяца и все это время жили в своем доме на колесах.

«Когда мы первые разы публиковали в социальные сети, многие там начали писать: «Ой, так это же автозак». Я даже погуглила, я не знала, что такое автозак, я специально гуглила, как они выглядят, что это такое. Поэтому люди пишут, и мы тоже рады хайпануть на этой теме», — продолжила Маргарита.

О своем образе жизни семья рассказывает в соцсетях, набирает лайки и увеличивает количество подписчиков.