Журналист Юсин на пальцах объяснил украинцам, кому выгодна война в Донбассе

Украина намерена не только организовать на линии фронта «маленькую победоносную войну», но решить вопрос в Донбассе через «хорватский сценарий». Об этом рассказал российский журналист Максим Юсин.

Ситуация на линии фронта в Донбассе продолжает оставаться напряженной. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем украинской армии оказались районы поселков шахты 6/7, шахты имени Гагарина и Байрак в Горловке, а также окрестности села Веселое и поселка Сигнальное под Донецком. Противник применял минометы калибром 82 и 120 мм, гранатометы различных видов и стрелковое оружие.

В свою очередь российский журналист Максим Юсин в эфире телеканала «НАШ» рассказал, что Украина может устроить провокацию и захватить ряд населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик, взяв за основу «хорватский сценарий».

«Если мыслить логически, у Украины может быть соблазн начать какую-то операцию в Донбассе. Я думаю, если речь идет о каком-то локальном наступлении, то, возможно, да, Украина бы пошла на это, чтобы захватить какой-то населенный пункт, существенно не меняя линию фронта. Могут захватить какую-то стратегическую высоту или населенный пункт, представить это, с точки зрения президента Зеленского, как стратегическую, пусть и маленькую, но победу — как путь к будущему освобождению этих земель. Мы это все проходили и видели в Хорватии в 1993 году — за два года до их победоносной операции, когда они сокрушили Сербскую Краину. Я освящал эту войну, хорошо помню, как они провели разведку боем и освободили несколько сел», — сообщил журналист.

Максим Юсин на пальцах объяснил украинцам в студии, кому выгодна война в Донбассе. По его словам, факты показывают, что конфликт на линии фронта выгоден киевской стороне, поскольку он поможет Украине решить ряд ключевых вопросов — дать Западу повод ввести против России очередные санкции, «остановить» строительство «Северного потока — 2» и выйти из Минских соглашений.

«Как бы Москва реагировала на эту операцию? Есть два варианта: либо включиться, либо признать ДНР и ЛНР, чтобы сделать невозможным на будущее проведение более масштабной операции. В чем здесь ловушка и геополитическая выгода Киева? Виктория Нуланд и прочие ваши друзья, а по-нашему — американские ястребы, получают железобетонный повод ввести жесткие санкции против России. На этом, конечно же, закончится история с «Северным потоком — 2». Это большая выгода, как вы считаете, для Украины. Кроме того, тогда решается проблема Минских соглашений, которые, как у вас утверждают, для Украины невыгодны, но выйти из них нельзя, потому что не одобрят Франция и Германия», — сказал он.

Журналист рассказал и о том, почему Российской Федерации невыгодно новое обострение конфликта в Донбассе. Юсин отметил, что Москва хочет наладить отношения с новыми американскими властями, достроить «Северный поток — 2».

«Есть хоть бы малейшая причина, чтобы Москве сейчас с искать обострение? Я ее, честно говоря, не вижу. С точки зрения реальной политики, какие цели сегодня у России — попробовать наладить хоть какой-то диалог с новой американский администрацией, а «наступление» на Украину как-то не вписывается в эту логику, а также достроить «Северный поток — 2». Не знаю, вы в курсе или нет, но на один километр каждый день строительство продвигается. Осталось 1,5 месяца плотной работы. Он будет достроен. Начать продавать или выпускать в Европе нашу вакцину — то, что в России считают важным. Все это пускать под откос ради чего? Чтобы создать проблемы Зеленскому или обострить ситуацию в Донбассе? Зачем это Кремлю?» — задал вопрос Максим Юсин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в Донбассе от снайперского огня солдат Вооруженных сил Украины погиб человек.