Иракский долгострой: что мешает возведению грандиозного порта в Басре

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заложил «первый камень» в фундамент порта «Большой Фао» на побережье Персидского залива, о чем сообщило правительство республики. На торжественной церемонии чиновник отметил, что данный проект должен способствовать восстановлению страны, сделав ее «экономическим мостом» между различными государствами региона.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в деталях и потенциале проекта, а также в причинах многолетней задержки его постройки.

Болотистый клочок земли

Замысел иракского руководства заключается в создании крупного порта в единственном месте, где Ирак имеет выход в мировой океан — на полуострове Фао. В него должны будут прибывать товары из Азии, которые затем проследуют в северные страны посредством железных дорог. Торговый маршрут между Турцией и Персидским заливом мог бы стать качественной альтернативой Суэцкому каналу, сократив время доставки товаров в 2-3 раза.

Геологическая сложность проекта заключается в том факте, что Фао — формировавшийся тысячелетиями массив осадочных пород, наносимых рекой Шатт эль-Араб. Ввиду этого почва на полуострове заболоченная, что значительно удорожает постройку порта. Однако иного варианта у иракцев нет.

Iraq's Faw Grand Port can replace Suez, local newspaper claims https://t.co/OuzBMxFTWV — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) April 7, 2021

Новый порт рассчитан на обработку 67 миллионов тонн контейнерных и 22 миллионов тонн сыпучих грузов в год. Глубина причалов до 21 метра позволит обслуживать грузовые судна нового поколения. Всего же для контейнеровозов предусмотрен причал длиной 7 тысяч метров (20 мест), а для сухогрузов — 3,5 тысячи метров (12 мест).

Глубина Персидского залива у иракского берега недостаточна для прохождения грузовых кораблей. Для решения этой проблемы планируется провести дноуглубительные работы в портовых бассейнах и планируемом судоходном фарватере шириной 400 метров и длиной 24 километра. В итоге должны быть извлечены 142 миллиона кубических метров подводного грунта.

Iraq’s Prime Minister Mustafa Al Kadhimi inaugurated the next phase for the ongoing Grand Port of Al Faw project in Basra that will create a shorter transportation corridor between the Middle East and Europe.#alfawgrandport #port #sea #ship #boat #harbour #maritime #shipping pic.twitter.com/rHu6xtl01s — Marasi news magazine (@MarasiNews) April 12, 2021

Предполагается, что для хранения товаров будут созданы обширные площадки: два миллиона квадратных километров для контейнеров, 600 тысяч — для сыпучих грузов. Также подразумевается выделение миллиона квадратных метров площади для возведения различных служебных зданий и постройка зернохранилищ объемом в 200 тысяч кубических метров.

Кроме того, проектом предусмотрено создание двухполосной автомобильной дороги с пропускной способностью до 3000 машин в час пик, а также двухпутной железной дороги для обеспечения циркуляции 80-90 пар поездов в сутки. Эти магистрали предполагается подключить к основной транспортной сети.

Для подавления волн предусмотрены два мола: западный, длиной 13 900 метров (плюс ответвляющийся вторичный мол в 1650 метров), и восточный, длиной 8000 метров.

Первоначальные проектные работы были начаты в 2010 году совместно с итальянской компанией Technital, оказавшей помощь в исследовании почвы и разработке чертежей. Тогда стоимость проекта оценивалась в 6,1 миллиарда долларов, однако с того момента план менялся неоднократно, а стоимость реализации выросла до 12,5 миллиарда долларов.

Однако за десять лет были возведены лишь молы. Тендер на восточный был выигран греческой фирмой Archirodon, а на западный — южнокорейской Daewoo Engineering & Construction. Багдад в целом возлагает большие надежды на зарубежные компании и на иностранных инвесторов. Так, иракская доля в финальном объекте составит лишь 51%.

Текущая, первая фаза постройки из трех дана «на откуп» компании Daewoo. Стоимость контракта составила 2,625 миллиарда долларов. На этой стадии подразумевается проведение дноуглубительных работ и сооружение причала на пять мест, а также создание площадки для хранения контейнеров.

Генеральный директор иракской компании General Company for Ports Фархан аль-Фартуси сообщил, что первая стадия должна быть пройдена за четыре года. Он также отмечал, что Ирак готов заключить договоры о реализации следующих этапов «с любой заинтересованной компанией».

Иракский долгострой

В случае успешного возведения «Большого Фао» он автоматически станет 12-м крупнейшим портом мира. Разумеется, это может ударить по торговым интересам Ирана, Кувейта и Саудовской Аравии. Некоторые специалисты склонны рассматривать именно это обстоятельство как ключевое в задержке проекта.

«Соседние страны, такие как Кувейт и Иран, выступили против проекта и оказали давление на иракское правительство, чтобы оно остановило проект или, по крайней мере, замедлило ход работ. Само же оно потом заявляло, что главной причиной откладывания постройки являются финансовые проблемы», — сообщал анонимный госслужащий из Министерства транспорта Ирака.

Конкретных рычагов давления на Багдад источник не привел, однако можно предположить, что в качестве таковых могут выступать проиранские формирования на иракской территории, а также зависимость Ирака от кувейтских портов.

Кроме того, Иран активно «продавливает» объединение собственных железных дорог с иракскими, которые, в свою очередь, соединены с сирийскими и выходят к Средиземному морю. Помимо очевидной выгоды для Тегерана, подобное слияние может усилить зависимость Багдада от иранских портов и вновь отложить идею создания собственного порта на неопределенный срок.

Iraq's Prime Minister Mustafa Al Kadhimi inaugurated the next phase of an ongoing megaproject to build a new port in the south of the country https://t.co/lMhR1gERL2 — The National (@TheNationalNews) April 11, 2021

В настоящий момент Иран вплотную подвел свою железнодорожную ветку к границе, расстояние между ней и иракскими путями в Басре составляет всего 24 километра. Именно поэтому иранский президент Хасан Роухани настоятельно призывал аль-Казыми закончить свою часть проекта в ходе визита в Ирак в 2020 году.

Этой точке зрения оппонирует Асаад аль-Рашид, директор проекта. По его словам, Багдаду не обязательно согласовывать его постройку с кем-либо еще. Кроме того, существуют зарубежные компании, как раз заинтересованные в появлении «Большого Фао» и готовые вкладывать в него деньги.

«Работа продвигалась медленно по разным причинам: болотистая почва, недостаточное финансирование и ситуация с безопасностью в 2014 году, когда «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ — прим. редакции) вторглось на северо-запад Ирака», — добавил аль-Рашид.

В свою очередь, член партии «Национальное собрание будущего» Саркавт Шамсулдин считает, что задержка строительства порта затягивается из-за борьбы властных элит.

«В течение последних 17 лет иракские политики работали над тем, чтобы истощить богатства страны и пойти на компромиссы с соседними странами ради личной экономической выгоды для себя и своих соратников. Правящая элита не хочет строить огромные проекты, потому что она состоит из головорезов и клептократов», — считает Шамсулдин.

Мнения вне Багдада

Тем временем население Ирака возлагает на проект большие надежды. Дело в том, что функционирование порта предполагает не только наполнение бюджета страны, но и создание большого количества рабочих мест. Это особенно актуально для Ирака, безработица в котором на 2021 год составила 14%.

«Этот проект может изменить мою жизнь, но, к сожалению, он почти не продвигается. Я уже много лет жду, чтобы получить постоянную работу на нем. Работа в Ираке — это как американская мечта. Я всего лишь один из десятков тысяч иракцев, окончивших университет и потрясенных коррупцией и недееспособностью сменявших друг друга правительств», — сообщил Ахмед Макки, 35-летний безработный из города Эль-Фао.

При этом существует точка зрения, вовсе отрицающая необходимость возведения подобного порта.

«Проект страдает явным отсутствием коммерческого обоснования, и поэтому легко сделать вывод, что основной движущей силой его развития является способность генерировать непрерывные контракты (запускающие государственные платежи), чем какая-либо глубоко обоснованная экономическая необходимость. Большой порт Аль-Фау является ярким примером дисфункционального управления Ираком и недостаточного технического потенциала профессиональных кадров в стране», — сообщил Джон Ли, обозреватель издания Iraq-Business News.

Туманные перспективы

Задержка постройки «Большого Фао» вызвана, прежде всего, двумя факторами: неэффективностью коррумпированного правительства и недостатком финансирования, что не обуславливается, но усугубляется первой причиной. Череда войн привела к разрушению страны: последствия столкновений с одним лишь ИГ оцениваются в 88 миллиардов долларов.

В то же время невзвешенная внутренняя политика Багдада привела к провалу экономического восстановления — в стране наблюдается растущий дефицит бюджета, который к тому же практически полностью зависит от экспорта нефти.

Irak : coup d’envoi de la construction du port "Grand Faw" à Bassora https://t.co/cbOOAVwQkq — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) April 11, 2021

План постройки «Большого Фао» рассчитан на завершение в 2041 году. Этого удастся достичь при удачном привлечении средств, подрядчиков и постоянном контроле государства. Однако деньги на контракты «протекают» через дискредитировавшее себя правительство, для ряда чиновников проект порта является потенциальным источником наживы.

Фактически будущее объекта до сих пор не определено до конца. Вероятно, Ираку удастся завершить первую стадию постройки и вывести порт на минимальную мощность, однако полное его завершение под большим вопросом.

1 Организация запрещена на территории РФ.