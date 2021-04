Иракский долгострой: что мешает возведению грандиозного порта в Басре

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заложил «первый камень» в фундамент порта «Большой Фао» на побережье Персидского залива, о чем сообщило правительство республики. На торжественной церемонии чиновник отметил, что данный проект должен способствовать восстановлению страны, сделав ее «экономическим мостом» между различными государствами региона.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в деталях и потенциале проекта, а также в причинах многолетней задержки его постройки.

Замысел иракского руководства заключается в создании крупного порта в единственном месте, где Ирак имеет выход в мировой океан — на полуострове Фао. В него должны будут прибывать товары из Азии, которые затем проследуют в северные страны посредством железных дорог. Торговый маршрут между Турцией и Персидским заливом мог бы стать качественной альтернативой Суэцкому каналу, сократив время доставки товаров в 2-3 раза.

Геологическая сложность проекта заключается в том факте, что Фао — формировавшийся тысячелетиями массив осадочных пород, наносимых рекой Шатт эль-Араб. Ввиду этого почва на полуострове заболоченная, что значительно удорожает постройку порта. Однако иного варианта у иракцев нет.

Новый порт рассчитан на обработку 67 миллионов тонн контейнерных и 22 миллионов тонн сыпучих грузов в год. Глубина причалов до 21 метра позволит обслуживать грузовые судна нового поколения. Всего же для контейнеровозов предусмотрен причал длиной 7 тысяч метров (20 мест), а для сухогрузов — 3,5 тысячи метров (12 мест).

Глубина Персидского залива у иракского берега недостаточна для прохождения грузовых кораблей. Для решения этой проблемы планируется провести дноуглубительные работы в портовых бассейнах и планируемом судоходном фарватере шириной 400 метров и длиной 24 километра. В итоге должны быть извлечены 142 миллиона кубических метров подводного грунта.

Iraq’s Prime Minister Mustafa Al Kadhimi inaugurated the next phase for the ongoing Grand Port of Al Faw project in Basra that will create a shorter transportation corridor between the Middle East and Europe.#alfawgrandport #port #sea #ship #boat #harbour #maritime #shipping pic.twitter.com/rHu6xtl01s