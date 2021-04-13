Политолог Бондаренко указал на превращение Зеленского из шоумена в политика

Киев, 13 апреля. Президент Украины Владимир Зеленский перевоплотился из шоумена в политика год назад, считает политолог Константин Бондаренко.

Не стоит недооценивать главу государства, убежден эксперт. Зеленский в роли политика уже успел продемонстрировать свои бойцовские качества, подчеркнул он.

«Первый год он только постигал азы политической практики, но уже где-то с февраля-марта прошлого года его можно считать настоящим политиком», — отметил Бондаренко.

Ранее пресс-секретарь президента Юлия Мендель сообщила о передаче запроса Москве по поводу организации переговоров между Зеленским и его российским коллегой Владимиром Путиным, передает «Национальная служба новостей». Киев пока не получил ответа, добавила она.