«Шантаж не прошел»: политолог объяснил, зачем Зеленский хочет встретиться с Путиным

Президенту Украины Владимиру Зеленскому снова дали понять, что есть лишь один путь выхода из сложившегося кризиса на территории Донбасса, и он не военный. Об этом в комментарии ФАН рассказал директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Зеленский хочет встречи

Администрация президента Украины Владимира Зеленского обратилась к России с просьбой об организации переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель.

По ее словам, Киев намерен обсудить эскалацию конфликта в Донбассе. При этом Мендель подчеркнула, что Кремль пока не ответил на запрос.

«Мы пока не получили ответа и очень надеемся, что это не отказ от диалога», — заявила пресс-секретарь.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никаких запросов от Киева не поступало.

Шантаж не прошел

Как отметил Дмитрий Родионов, поведение Владимира Зеленского начинает напоминать метания. Совсем недавно, до начала нового витка эскалации в Киеве заявляли, что готовы к новому раунду переговоров в «нормандском формате», но в Москве популярно объяснили, что говорить пока не о чем.

«После этого началась эскалация, и это уже напоминало шантаж. Но шантаж не прошел, и Зеленскому снова дали понять, что есть лишь один путь выхода из сложившегося кризиса. После этого он начинает пытаться «вести переговоры» со всеми подряд от участников «нормандского формата» в лице Германии и Франции до совершенно никакого отношения к ним не имеющим Британии и Турции. У него вид игрока, который задрал ставки до максимума, а его оппонент и бровью не повел, теперь же он не знает, что ему делать», — пояснил Дмитрий Родионов.

По мнению эксперта, Зеленскому остается или признавать, что он поднял бурю в стакане воды, чего от него, по сути, ждут европейцы, но не оценят на Украине. Или «отвечать за базар» — начинать войну.

«Впрочем, есть еще промежуточный вариант — «медленно съехать с темы», заодно попытавшись выбить у Запада определенные дивиденды в виде усиления давления на Россию. А президенту США Джо Байдену сегодня только это и нужно — повод для усиления конфронтации. Вопрос лишь в том, насколько высоко он готов поднимать ставки, и дойдет ли дело до реальной войны. Но тут уже точно мнение Зеленского никакого значения иметь не будет…» — заключил Дмитрий Родионов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.