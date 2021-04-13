Гериатр назвал причины развития осложнений у пожилых при коронавирусе

Москва, 13 апреля. Причину, которая приводит к развитию осложнений при коронавирусе и течению болезни в тяжелой форме у пожилых, назвала гериатр департамента здравоохранения Москвы Надежда Рунихина.

Новые опубликованные данные показали, что чаще всего пожилые пациенты с коронавирусом тяжело переносят болезнь из-за неконтролируемой артериальной гипертонии. Коронавирус протекал с осложнениями у тех, кто не принимал таблетки от повышенного давления.

Если у человека есть хроническое заболевание, но он находится на качественной лекарственной терапии, то снижаются риски не только тяжелой формы, но и заражения коронавирусом. Об этом гериатр рассказала в беседе с РИА Новости.

До этого Рунихина назвала симптомы у пожилых людей, при которых нужно обратиться к врачу. Общая слабость и снижение веса часто говорят о старческой астении.

Еще одну причину тяжелого течения коронавируса у пожилых назвала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева. Осложнения могут развиваться при синдроме старческой астении, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее Ткачева назвала простые способы продлить жизнь на 10–14 лет. Это касается даже людей, которым за 90 лет, сообщает «Ридус».