Облигации с привязкой к нефти и золоту станут доступны начинающим инвесторам в РФ

Москва, 13 апреля. Инвестиционные облигации со структурным доходом, который зависит от ценовой динамики на золото и нефть, станут доступны для приобретения новичками-инвесторами.

Банк России выступил с рекомендацией для кредитных организаций и финансовых компаний о прекращении реализации сложных финансовых инструментов физическим лицам. Теперь частные инвесторы смогут получить право работать с такими активами после прохождения тестирования. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Согласно тексту законопроекта, акции можно приобрести на рынке до 1 октября текущего года, а более сложные инструменты открываются с 1 октября по результатам успешного прохождения специального теста. Таким образом, приобрести ценные бумаги с привязкой к золоту и нефти не удастся до 1 апреля следующего года. Исключением является ряд инструментов.

Соответственно, если инвестор сумеет сдать тест, то он получит право покупать облигации, размер доходности которых крайне чувствителен к колебаниям инфляции, стоимости нефтяных фьючерсов и фьючерсов на драгметаллы, валютного курса и биржевых индексов.

Недавно первый заместитель председателя Центрального банка России Ольга Скоробогатова презентовала в ходе пресс-конференции концепцию введения цифрового рубля в РФ.