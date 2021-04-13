Трехлетнюю дочь похитили у матери в Нижнем Тагиле

Нижний Тагил, 13 апреля. Управление Федеральной службы судебных приставов Свердловской области организовала поиски трехлетней девочки, которую отец вывел из квартиры матери и увез с собой.

По предварительной информации, в кругу подозреваемых сам отец ребенка, который незаконным способом решил забрать девочку к себе. Сейчас малышка может находиться именно у него.

Уточняется, что сами родители были в разводе, и по решению суда ребенок должен был проживать с матерью. Так, отец в нарушение судебного решения проник в дом бывшей супруги и насильно забрал девочку с собой. Сам мужчина проживает в Нижнем Тагиле.

Мама девочки рассказывает, что до этого момента дочь прятали по разным адресам и не выпускали гулять около трех месяцев. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление местонахождения отца и малолетней девочки.

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