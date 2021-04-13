Китайцы настаивают на наказании Украины за национализацию «Мотор Сич»

Пекин, 13 апреля. Украину нужно наказать за национализацию завода «Мотор Сич» в ущерб китайским инвесторам. Об этом заявили китайские пользователи Сети.

Правительство Незалежной решило аннулировать договор о покупке предприятия «Мотор Сич» с китайской стороны под предлогом стратегической безопасности государства. Киев надеется получить возмещения убытков от США, поскольку уже много заплатил конфискацией имущества. Читатели сайта «Гуаньча» остро отреагировали на случившееся и призвали наказать Украину.

«В любом случае нужно возместить. Начать национализацию, не возместив убытки, — разве это не то же самое, что просто отобрать?» — возмутился один из интернет-пользователей.

По его словам, не стоит говорить про принятие закона о национализации. Другой читатель уверен, что украинская сторона хочет именно отобрать предприятие.

«Если не заставить их выплатить компенсацию, то какое положение у Китая будет в будущем в международном сообществе? Но не надо торопиться, можно постепенно выискивать слабые места Украины и бить по ним», — предложил он.

Некоторые читатели посмеялись над Киевом за требование денег у США и сравнили украинцев с собаками, которые «осмеливаются кусать хозяев». Другие китайцы предрекли окончательную гибель Восточной Украине.

Киев ранее подтвердил намерение «подстраховаться» и поставить вопрос перед американскими «партнерами» о компенсации возможных для страны убытков.