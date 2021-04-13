Айза Долматова раскрыла мужчинам «большой секрет» об их привлекательности

Москва, 13 апреля. Бизнесвумен и блогер Айза Долматова поделилась с подписчиками секретами создания гармоничных отношений и рассказала, что ее возбуждает в мужчинах.

Обратившись к представителям сильного пола, она заявила, что обнаженность ее не возбуждает. Мужское тело Долматовой нравится, но с большим трепетом она относится к другому.

«Мужчины, мы откроем для вас большой секрет. Голые вы нас не цепляете, не потому, что вы нам не нравитесь. Нас цепляет, как вы ухаживаете, что вы говорите, что у вас в голове, о чем вы мечтаете. Но точно не тело», — откровенно сказала Долматова о мужской привлекательности в своем Instagram.

Она призналась, что абсолютно спокойно относится, если ее возлюбленный будет лайкать снимки других девушек. Блогер объясняет это тем, что мужчина получает эстетическое удовольствие. Сама Айза тоже не прочь иногда насладиться чужими фотографиями.

Долматова высказалась о просмотре мужчинами порнографических роликов. По ее мнению, это нормально. Звезда призвала не переживать на этот счет.

Недавно стало известно о расставании Айзы Долматовой и певца Олега Майами. Бизнесвумен позднее призналась, что переживает депрессию после разрыва с музыкантом.