В ЛНР сообщили о гибели человека из-за снайперского обстрела бойцами ВСУ

Луганск, 13 апреля. Военнослужащий Народной милиции ЛНР погиб в результате открытия снайперского огня бойцами Вооруженных сил Украины.

Инцидент произошел в районе поселка Золотое-5 в Донбассе, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Отмечается, что бойцы ВСУ 12 апреля четыре раза осуществили обстрел территорий Луганской Народной Республики, в том числе огонь был открыт и по поселку Золотое-5.

Также недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины открыли огонь из гранатометов и БМП по западной окраине Донецка.