Маркетплейс Ozon приобретет дочернюю компанию Совкомбанка

Москва, 13 апреля. Российская интернет-площадка Ozon подписала соглашение с Совкомбанком о продаже ретейлеру 100% уставного капитала «Оней банка». Об этом сообщается на сайте компании.

По данным компании, итоговая сумма будет зависеть от стоимости активов «Оней банка» на дату закрытия сделки. Однако ожидаемая стоимость сделки не превысит 10 млн долларов, отмечают в Ozon. Также одобрить сделку должен Центробанк РФ.

Покупка «Оней банка» позволит маркетплейсу расширить спектр и улучшить качество продуктов финансовых услуг. Это предоставит возможность повысить вовлеченность клиентов компании, привлечь больше продавцов на рынок Ozon, а также окажет содействие монетизации всей платформы и увеличит общий адресный рынок площадки.

«Нашей целью было приобретение актива, который мы могли бы быстро и эффективно интегрировать в наш финтех-бизнес», — заявил вице-президент Ozon по финансовым сервисам Ваэ Овасапян.

Ozon является одной из крупнейших торговых интернет-площадок в России. На маркетплейсе представлено свыше 10 миллионов товарных наименований более чем в 20 категориях.

На сайте Ozon можно приобрести также настольные игры. По данным аналитиков компании, самой популярной у россиян является игра «Дженга».