Болгары возмущены сносом памятника хану Кубрату на Украине. Колонка Владимира Тулина

По сообщению интернет-издания «Полтавщина», в селе Малой Перещепине Полтавской области неизвестные злоумышленники снесли памятник болгарскому хану Кубрату — отцу основателя Болгарии хана Аспаруха — на его могиле. Возбуждено уголовное дело по статье 298 части 1 Уголовного кодекса Украины «Незаконный поиск объектов археологического наследия, разрушение или повреждение объектов культурного наследия». Она предусматривает штраф до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или ограничение свободы на срок до двух лет, или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Это не какая-то спонтанная хулиганская выходка, а сознательно спланированная акция, так как для разрушения памятника была подкопана его бетонная основа. Тем не менее болгарские власти и СМИ замолчали очередное грубое оскорбление национальной истории и культуры. Информационную блокаду прорвала политическая партия «Възраждане» («Возрождение»), которая опубликовала на своем сайте следующее.

«На протяжении десятилетий мы слышим одно и то же заявление из нашего министерства иностранных дел: «Болгария выражает свою непоколебимую поддержку членству (определенной страны) в ЕС и НАТО». Точно такие же заявления мы слышим сейчас и по отношению к Украине. Болгария не вмешивалась, чтобы защитить свое меньшинство, признанное самой Украиной, во время гражданской войны в ее восточных регионах — ни во время «горячей» фазы, ни во время «замороженного» периода этого конфликта. Наш МИД не защитил наших соотечественников, когда в нарушение собственной конституции Рада Украины приняла законы, ограничивающие право наших соотечественников изучать свой язык в школах. Он молчал, когда на муниципальных и городских советников из болгарского меньшинства нападали, и их линчевали украинские ультранационалисты. Представители болгарского меньшинства были мобилизованы и отправлены в зону АТО, хотя, по украинскому законодательству, антитеррористические операции проводятся только МВД и спецслужбами, а не армией и тем более не мобилизованными резервистами. Проспав все это, болгарское правительство и наше министерство иностранных дел, которые в последний месяц погрязли в предвыборных махинациях и в изобретении новых и новых препятствий для наших соотечественников за рубежом, чтобы они не могли реализовать свое конституционное право голоса на выборах, не заметил, как далеко зашли украинские шовинисты на пути к ЕС и НАТО. С тяжкой иронией надо вспомнить, как наши государственные деятели и политики спешат в наш национальный праздник, 3 марта, перечислить национальности российских военнослужащих, участвовавших в Русско-турецкой освободительной войне, и на втором месте упомянуть украинцев... Самое время спросить наш МИД и болгарское правительство: какие меры были приняты в этом международном скандале, которым украинский шовинизм в очередной раз плюнул в лицо болгарской государственности и болгарской нации?! Потому что это далеко не первая провокация: уже дважды был осквернен памятник болгарским добровольцам в Болграде, который был залит краской и раскрашен надписями «чемодан, вокзал, София». Малая Перещепина — место поклонения болгар со всего мира. Каждый год они собираются перед памятником великому правителю Кубрату, а теперь он разрушен! Не просто осквернен, а уничтожен, как видно на фотографиях. Ежегодно в Болгарии вводится «режим оправдания», когда вандалы позволяют себе облить краской памятник советской армии в Софии, памятник Алеше в Пловдиве и т. д. Теперь, когда известный во всем мире болгарский памятник не просто осквернен, а полностью разрушен, какова реакция властей Болгарии? Почему до сих пор не вызвали посла Украины в наш МИД? Почему наш посол в Киеве не передал МИД Украины ноту протеста? «Болгария все еще безоговорочно поддерживает интеграцию Украины в ЕС и НАТО»? Есть ли место в современной цивилизованной Европе людям с подобными суждениями о своих действиях?»

Так как болгарскому правительству в ответ на это сказать нечего, то оно и не ответило. Во всяком случае, оно до сих пор продолжает делать вид, что его акт вандализма в Малой Перещепине не касается. Между тем это место является культовым для болгар, так как памятник был установлен на могиле хана Кубрата. Она была случайно обнаружена местным мальчиком по фамилии Деркач в 1912 году и является самым ценным кладом, найденным в Европе. В ней находились более 800 предметов из золота (весом 25 килограммов) и серебра (весом 50 килограммов). Они сейчас хранятся в Золотой кладовой Эрмитажа. Личность хана Кубрата была установлена по золотому перстню, на котором была гравировка «патриций Кубрат». Именно этот титул ему даровал византийский император Ираклий I в 630 году нашей эры после принятия им христианства.

Интересны комментарии украинских читателей под сообщением о сносе памятника.

Одни издеваются над местными националистами: «Патриоты копали схрон, но что-то пошло не так», «Жалко, что на Украине нет нацистов, так бы можно было бы на них подумать». Другие возмущаются: «Золотишко да серебро из Перещепинского клада северный братец к рукам прибрал, теперь в Эрмитаже, ну а камни тута остались» — и получают лаконичный ответ: «Там хоть не разворуют».

Как известно, первой жертвой «войны с памятниками» стал Владимир Ильич Ленин. В конце января 2021 года украинские власти объявили о «перемоге» — на Украине снесен последний памятник вождю мирового пролетариата. Тем самым они признали, что Донбасс и Крым украинской территорией не считают — там памятники Ильичу никто не беспокоит. Но на этом война не кончилась, а наоборот — она приобретает все большие масштабы. Только в той же Полтавской области и только в этом году была осквернена братская могила советских воинов в селе Яреськи в ночь с 8 на 9 января, а в ночь с 28 февраля на 1 марта такая же судьба постигла монумент «Слава танкистам» в Рассошенцах, посвященный бойцам 10-го танкового полка, героически оборонявшим Полтаву в сентябре 1941 года.

Но даже советскими памятниками война не ограничивается. Одной из главных достопримечательностей Полтавы является Монумент Славы, возведенный в начале XIX века в честь 100-летия победы над шведской армией. Он представляет собой 10-метровую колонну с двухметровым орлом, держащим в клюве венок. Со времени «революции достоинства» вот уже семь лет украинские националисты устанавливают в венок памятника флаги Украины и бандеровской Украинской повстанческой армии — союзницы Гитлера. Это нарушает сразу два закона Украины — о государственном флаге и о памятниках культуры. В связи с этим местные власти периодически убирают флаги с памятника, а националисты их устанавливают снова. Правда, похоже, что это семилетнее противостояние начинает местным бандеровцам надоедать, и один из них — Виталий Сороковый — после очередного водружения флагов на Монумент Славы 12 апреля 2021 года записал видеообращение с угрозой.

«Это обращение к ценителям русского мира, псевдопатриотам из городского совета и коммунальных предприятий нашего города. Во-первых, полное название этого столба — «Слава русскому ружью». Во-вторых, вы, вероятно, забыли, что на Украине восьмой год идет война. И эти флаги — для поднятия духа боевых побратимов и в память о погибших наших ребятах. Так что им здесь быть. А если кому-то непонятно, то мы придем к вам и лично объясним», — говорит он.

Сейчас власти Полтавы и городской совет решают дальнейшую судьбу Монумента Славы. Есть предложения его снести, так как во время Полтавской битвы украинские казаки под руководством гетмана Мазепы воевали на стороне Швеции и были разбиты. Однако памятник большой, и его снос стоит больших денег. Поэтому есть другое предложение: снести только орла на вершине монумента, а на его место установить герб Украины — трезубец. Судя по комментариям в интернете, большинство жителей Полтавы считают, что памятник нужно оставить в первозданном виде. Их значительно больше волнуют проблемы понижения жизненного уровня и повышения уровня заболеваемости ковидом. Монумент Славы пережил в 1941–1943 годах власть нацистов немецких, переживет ли он власть украинских — остается под вопросом.