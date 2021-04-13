В Иордании не будут судить подозреваемого в организации путча принца Хамзу

Амман, 13 апреля. Иорданский премьер министр Бишер Аль Хасауна заявил, что разбирательство с заподозренным в организации госпереворота принцем Хамзой бин Хусейном будет проходит в рамках королевской семьи.

Члены иорданского парламента в беседе с журналистами Roya News TV, сославшись на премьер-министра королевства, заявили, что бывший наследный принц не предстанет перед судом по подозрению в причастности к попытке путча. При этом все остальные подозреваемые по-прежнему находятся под арестом.

Переворот в Иордании

В ночь на 4 апреля стало известно о серии арестов в Иордании, связанных с попыткой госпереворота, которую пресекли местные службы безопасности. Среди арестованных оказался член королевской семьи Хамза бин Хусейн, которого поместили под домашний арест.

Сообщалось, что принц активно поддерживал связь с иорданской оппозицией и некими зарубежными партнерами, которые также участвовали в организации путча. Кроме того, подозрения пали и на супругу Хамзы, которая якобы спланировала побег из королевства, заручившись поддержкой одного из зарубежных государств.

Впоследствии была опубликована запись разговора принца с главой Объединенного комитета начальников штабов ВС Иордании Юсефом Хунейти, сделанная перед арестом представителя монаршей семьи. В беседе с Хамзой военный посоветовал ему сократить контакты с лицами, настроенными против иорданского короля Абдаллы II.

Сам монарх спустя несколько дней после этих событий выступил с обращением к нации, заявив, что инцидент с попыткой путча полностью исчерпан. Абдалла отмечал, что его сводный брат Хамза находится в безопасности в своем дворце вместе с семьей. Впоследствии принц и король вместе появились на праздновании 100-летия Иордании.

Действия Абдаллы II по пресечению попытки госпереворота одобрили десятки зарубежных государств. Среди тех, кто поддержал иорданского монарха, оказались и Соединенные Штаты. Президент США Джо Байден в телефонном разговоре заявил о «важности лидерства» короля для всего региона.

Впрочем, далеко не все поверили в искренность слов американского политика: так, к примеру, бывший премьер Катара Хамад бин Джассим Аль Тани заявил о причастности Штатов к попытке государственного переворота в Иордании. По его словам, в организации путча принимали участие высокопоставленные чиновники из США, а также одной из стран региона.