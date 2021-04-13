Специалисты Роскачества рассказали, как выбрать фитнес-браслет

Москва, 13 апреля. Некоторые фитнес-браслеты подверглись проверке Роскачества на предмет точности показателей. Специалисты организации поделились своими выводами.

Сейчас производители предоставляют огромный выбор фитнес-браслетов на любой вкус и кошелек. При этом недорогие модели могут похвастаться хорошими характеристиками, а по количеству датчиков эти гаджеты не уступают и более дорогим устройствам, сообщил директор департамента аналитики Роскачества Станислав Полубинский.

С помощью такого браслета можно контролировать и оценивать состояние своего здоровья, отметил эксперт. А прямой связи между ценой популярных устройств и точностью их показаний замечено не было. При покупке такого браслета нужно понимать, для каких целей он приобретается. Так, спортсмену стоит выбрать влагостойкий браслет с разнообразием программ тренировок. А тем, кто хочет следить за здоровьем, нужно обратить внимание на функции мониторинга сердечной активности, сна и стресса.

Ранее сообщалось, что россияне смогут получать налоговый вычет за занятия спортом. Получение вычета станет возможным с января 2022 года на услуги определенных физкультурно-оздоровительных организаций.