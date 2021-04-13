Представитель ЛНР назвал Запад координатором Украины в преступлении против народа

Луганск, 13 апреля. «Западное сообщество» является координатором украинской стороны в преступлении против граждан государства, заявил представитель ЛНР в переговорах по Донбассу Родион Мирошник.

Уточняется, что 13 апреля 2014 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил провести «антитеррористическую операцию» (АТО) в регионе с привлечением военных.

По словам представителя ЛНР в политической подгруппе на переговорах по Донбассу, без поддержки Соединенных Штатов соответствующее преступление не могло бы так долго оставаться безнаказанным и без адекватной реакции «западного сообщества».

«Они тоже являются соорганизаторами и координаторами этого преступления против украинского населения», — подчеркнул Мирошник.

Ранее экс-советник министра обороны США при администрации экс-президента Дональда Трампа Дуглас Макгрегор заявил, что действующий лидер страны Джо Байден может втянуть США в прямое столкновение с Россией.