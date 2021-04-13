СП РФ предложила решать споры о приостановке регистрации недвижимости до суда

Москва, 13 апреля. Счетная палата предложила правительству ввести в России возможность досудебного решения споров, связанных с приостановкой регистрации прав на недвижимость.

Такую инициативу в ведомстве озвучили по итогам проверки Росреестра расходования средств бюджета в 2018-2019 годах и неполном 2020 году. Как отмечают аудиторы, в проверяемый период из всех вступивших в законную силу судебных решений о приостановлении регистрации прав в среднем 28% случаев решения государственных регистраторов признавались судами незаконными.

«В этой связи Счетная палата предлагает правительству установить возможность досудебного обжалования решений государственных регистраторов», — заявил представитель ведомства Андрей Батуркин, его слова приводятся в сообщении СП.

Счетная палата также указывает на необходимость актуализации нормативно-правовой базы и стратегических документов в сфере учета и регистрации объектов недвижимости. Помимо улучшения качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) в России следует разработать новую систему показателей стратегических документов, считают в ведомстве. Кроме того, регулятор предлагает изменить саму систему оценки.

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин ранее предложил расширить права семей на получение пособий. По его мнению, выплаты должны получать не только семьи с детьми, но и граждане с низким уровнем доходов.