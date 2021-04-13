Алиев: ситуация вокруг конфликта в Карабахе по-прежнему остается хрупкой

Баку, 13 апреля. Азербайджанский лидер Ильхам Алиев прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Нагорном Карабахе после прекращения активной фазы боевых действий в регионе.

Государственный лидер на пресс-конференции в Баку заявил, что обстановка в районе конфликта вокруг Нагорного Карабаха остается хрупкой даже после прекращения боевых действий. Кроме того, Алиев не исключает возможности заключения перемирия с Арменией.

«Ситуация после войны по-прежнему остается хрупкой. Режим прекращения огня соблюдается, но, несмотря на это, перед нами стоит еще много вопросов, касающихся послевоенного развития», — сказал он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил переговоры по НКР с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, диалог, состоявшийся 7 апреля в Москве, прошел эффективно.