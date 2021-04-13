Запланировавших отдых в Турции россиян попросили проявить патриотизм

Москва, 13 апреля. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что россияне, которые ранее запланировали отдых в Турции, должны проявить патриотизм.

По словам политика, в таких ситуациях нация «проверяется на патриотизм, вне зависимости от планов на отдых».

«Это было бы по-настоящему мощным ответом нашего общества на заявления лидера страны, приглашающей к себе на отдых россиян и рассчитывающей на их любовь к теплому морю, а не к родине», — пишет сенатор в Facebook.

Косачев напомнил о словах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что страна не признает Крым территорией России, а также выступает за территориальную целостность Украины. Сенатор выразил надежду, что после этих слов часть россиян подумает и посчитает для себя отдых в Турции неприемлемым.

Накануне стало известно, что Россия приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией.