Терапевт объяснил, стоит ли волноваться из-за хруста в суставах

Москва, 13 апреля. Причину хруста и щелчков в суставах назвал заслуженный врач России, мануальный терапевт Андрей Кабычкин и объяснил, как от этого избавиться.

Люди, которые возвращаются к спорту после длительного перерыва, часто отмечают появление хруста и щелчков в суставах. Звуки возникают из-за свойств синовиальной жидкости, которая находится в суставах. Чем гуще консистенция вещества, тем громче хруст, объяснил в интервью радио Sputnik Кабычкин.

Густота возникает из-за дефицита физической нагрузки. При активном движении кровообращение становится лучше, и жидкость выбрасывается в полости сустава для его смазки. Если хруст появляется во время занятий спортом, не следует отказываться от нагрузки. Специалист порекомендовал обратиться к тренеру, чтобы он подобрал оптимальные упражнения.

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