В Бурятии по подозрению в педофилии задержали помощника пастора евангельской общины

Улан-Удэ, 13 апреля. Дьякона-евангелиста случайно заподозрили в совращении детей. Полиция с его согласия осмотрела телефон, в котором обнаружили непристойные фото с участием несовершеннолетних.

К правоохранителям обратился представитель микрофинансовой организации, который заявил, что 65-летний мужчина не выплачивает кредит. Дьякон отрицал заем. Владелец телефона согласился, чтобы полицейский изучил информацию о сообщениях и чеках. В результате в переписке были найдены шокирующие фотографии и видео порнографического содержания с участием маленькой девочки.

По предварительным данным, в марте 2021 года подозреваемый совершил насильственные действия сексуального характера в отношении шестилетней девочки. Однако жертв может быть гораздо больше. Возбуждено уголовное дело, по которому допрошены потерпевшие и свидетели. СК проводит расследование.

Ранее следователи Приморья возбудили дело против жителя Артема, подозреваемого в педофилии, сообщала Deita. Ему вменяется неоднократное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней.