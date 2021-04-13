Володин сообщил о возвращении Госдумы к привычному формату работы

Москва, 13 апреля. Государственная дума переходит на обычный формат функционирования, рассказал председатель органа Вячеслав Володин.

Пока в ограниченной форме открыт доступ журналистов к пленарным заседаниям, сообщил парламентарий. К прежнему формату возвращаются помощники депутатов по работе в ГД. Это порядка 900 человек, подчеркнул Володин.

«В будущем еще многое предстоит сделать, чтобы вернуться к обычной жизни и очным встречам, которые сегодня замещаются ВКС и удаленкой», — подчеркнул депутат.

Ранее Вячеслав Володин порекомендовал кабмину не откладывать реализацию послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию в 2020 году. Он дал поручение комитету ГД по информполитике и Минцифры.