Захарова уличила американский телеканал в публикации фейков о России

Москва, 13 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова уличила американский телеканал CNN в публикации фейков о якобы подготовке России к войне.

Дипломат обратилась в Facebook к журналистам телеканала, отметив, что им некогда заниматься проверкой фактов. К сообщению Захарова прикрепила фрагмент видеоматериала CNN с якобы российской техникой, подтягивающейся к границам Украины.

«Мы понимаем, что вам некогда заниматься проверкой фактов, настолько вы углубились в идеологическую борьбу во имя торжества либерализма. Но не до такой же степени, чтобы умудриться выдать украинские танки на украинском вокзале на фоне украинских вагонов за подготовку России к войне», — написала Захарова.

Представитель МИД России порекомендовала журналистам CNN чуть больше времени уделять профессии.