Звезда «Дома-2» Виктор Литвинов разрыдался от новости о беременности жены

Москва, 13 апреля. Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Виктор Литвинов скоро станет отцом. Узнав, что его жена Александра ждет ребенка, мужчина не смог сдержать эмоций.

Радостной новостью Литвинов поделился с поклонниками на своей странице в Instagram. Экс-участник телестройки опубликовал свое фото с супругой, на котором он держит в руке тест на беременность.

«Пару дней назад я стал самым счастливым человеком на планете!!! Я узнал, что стану папой», — написал под снимком Литвинов.

Путь супругов к пополнению в семье оказался совсем не простым. Как отметил бывший участник реалити-шоу, его жена давно пыталась забеременеть, но все старания не приводили к успеху. Супруги даже плакали вместе каждый раз, когда видели лишь одну полоску на тесте. Узнав о долгожданной беременности жены, Литвинов тоже разрыдался, но на этот раз от счастья.

«Я рыдал, рыдал как младенец, не мог сдержать чувств и эмоций! <...> Я никогда так сильно не плакал! Рыдал весь вечер, потом еще целый день», — признался экс-участник «Дома-2».

Трансляция скандального реалити-шоу, благодаря которому прославился Литвинов, прекратилась в конце прошлого года. Позднее выяснилось, что «Дом-2» «переехал» с канала ТНТ на «Ю» — телестройку начнут показывать снова с 19 апреля. СМИ выяснили, что Ольга Бузова отказалась быть ведущей проекта после перезапуска.