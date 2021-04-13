Представитель ЛНР объяснил, зачем лидеры «евромайдана» объявили АТО

Луганск, 13 апреля. Лидеры «евромайдана» Петр Порошенко, Арсений Яценюк и Александр Турчинов объявили антитеррористическую операцию (АТО) для защиты незаконного захвата власти на Украине.

Об этом рассказал представитель Луганской Народной Республики в политической подгруппе на переговорах по Донбассу Родион Мирошник. Отмечается, что 13 апреля 2014 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил начать широкомасштабную антитеррористическую операцию на востоке государства с привлечением вооруженных сил, пишет РИА Новости.

«Семь лет преступлению, за которое еще не наступила расплата. Объявление АТО — это преступный шаг, растоптавший конституцию и права человека на Украине», — подчеркнул Мирошник.

Представитель ЛНР считает, что Порошенко, Яценюк и Турчинов «бросили армию против украинских граждан на юго-востоке Украины», чтобы защитить нелегальный захват власти.

Ранее директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников заявил, что обращения главы Украины Владимира Зеленского через прессу являются одним из способов коммуникации между мировыми лидерами, используемый достаточно часто.