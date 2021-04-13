Доллар вырос до 77,44 рубля на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 13 апреля. Курсы доллара и евро растут на старте торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Биржевой курс доллара в начале сессии вырос на 5,5 копейки, до 77,44 рубля. Значение евро увеличилось на 17 копеек. Стоимость единой денежной единицы ЕС в начале дня составляет 92 рубля.

Котировки нефти растут до 63,49 доллара (+0,33%) за баррель североморского эталонного сорта Brent и до 59,89 доллара (+0,32%) за бочку техасской марки WTI. Благоприятным фактором для рынка сырья стали данные по увеличению объема импорта из Китая в марте на 38,1%.

Рубль в настоящее время остается под давлением западных санкций. Опрошенные Федеральным агентством новостей экономисты считают, что на фоне риска новых антироссийских ограничений курс доллара может преодолеть психологическую отметку в 81 рубль. При этом, по мнению экспертов, нынешний курс российской валюты недооценен. Сейчас рубль торгуется на валютном рынке с геополитической премией.