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Власти США изучают связь между санкциями против РФ и ситуацией в Донбассе

Власти США изучают связь между санкциями против РФ и ситуацией в Донбассе

Вашингтон, 13 апреля. Администрация президента США Джо Байдена ищет связь между санкциями против РФ, которые планируется ввести, и ситуацией в Донбассе.

Как сообщили источники телеканала CNN, в Белом доме на минувшей неделе состоялись дискуссии на этот счет. На принятие новых ограничений против России повлияла ситуация в Донбассе.

«Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания РФ новую эскалацию напряженности», — рассказывают журналисты телеканала.

Также агентство Bloomberg передает, что антироссийские санкции должны были включать высылку дипломатов РФ из Соединенных Штатов.

Ранее мэр города Будва в Черногории Марко Царевич заявил, что антироссийские санкции стали позором для его страны.

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