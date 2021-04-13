Власти США изучают связь между санкциями против РФ и ситуацией в Донбассе

Вашингтон, 13 апреля. Администрация президента США Джо Байдена ищет связь между санкциями против РФ, которые планируется ввести, и ситуацией в Донбассе.
Как сообщили источники телеканала CNN, в Белом доме на минувшей неделе состоялись дискуссии на этот счет. На принятие новых ограничений против России повлияла ситуация в Донбассе.
«Представители администрации оценивают, не спровоцируют ли возможные новые санкции и другие шаги с целью наказания РФ новую эскалацию напряженности», — рассказывают журналисты телеканала.
Также агентство Bloomberg передает, что антироссийские санкции должны были включать высылку дипломатов РФ из Соединенных Штатов.
Ранее мэр города Будва в Черногории Марко Царевич заявил, что антироссийские санкции стали позором для его страны.