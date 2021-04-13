Эксперты Росгидромета зафиксировали ускорение климатических изменений в России

Санкт-Петербург, 13 апреля. Прирост температуры в России за последние десять лет увеличился. Этот показатель составляет 0,51 градуса при среднемировом значении в 0,18 градуса.

Климатические изменения в России ускорились. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление директора Главной геофизической обсерватории имени Воейкова (ГГО) Росгидромета в Санкт-Петербурге Владимира Катцова.

Данные были получены из доклада о состоянии климата на территории России, опубликованного экспертами Росгидромета. Из них следует, что оценки скорости изменения климатических условий были обновлены.

«Согласно этому докладу, у нас обновились оценки скорости изменения климата с 1970-х годов по настоящее время, которые говорят о нарастании изменений», — уточнил Катцов.

По словам директора ГГО, изменения климата приведут к росту числа опасных природных явлений. В частности, человечество ожидает уменьшение массы морского льда в Арктике и деградация многолетней мерзлоты. Однако Катцов отметил, что стопроцентной уверенности в сохранении тенденции на увеличение температуры нет, а наблюдаемые показатели могут быть следствием собственных колебаний климата.

Ранее сообщалось, что климатологи Уральского федерального университета и Челябинского государственного университета предупредили о возникновении природных аномалий на территории России. Они могут быть вызваны глобальным изменением климата вследствие парникового эффекта.