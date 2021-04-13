Украинский журналист предложил США оставить корабли в Черном море

Киев, 13 апреля. США раздумывают над возможностью отправить свои корабли в Черное море в знак поддержки Украины, страдающей от «российской угрозы».

Украинское издание «Главред» предположило, что Украине гораздо большую пользу бы принесло постоянное присутствие американских кораблей в акватории Черного моря.

Наличие в регионе флота США стало бы «сдерживающим фактором» для России, уверен автор статьи. Однако в этом случае велик риск возрастания напряженности и даже возникновения случайного военного конфликта, к которому может привести к нахождению в ограниченном пространстве двух потенциально противоборствующих сил, отметил он.

Преднамеренного конфликта никто не хочет и не собирается затевать: ни США с Россией, ни Россия с США, подчеркнул автор материала.

Недавно стало известно, что Вашингтон уведомил Анкару о проходе двух своих военных кораблей через Босфор в Черное море. Они будут находиться там с 14-15 апреля до 4-5 мая. По словам официального представителя Пентагона Джона Кирби, эта операция носит всего лишь «рутинный» характер. Однако глава МИД России Сергей Лавров в ответ напомнил, что эти действия сопровождаются обвинительной и агрессивной риторикой со стороны США.

Недавно политолог объяснил, зачем президент Украины Владимир Зеленский обращается к американскому лидеру Джо Байдену через прессу. По словам эксперта, это особый вид политической коммуникации.